В Саранском музучилище инициировали создание "Виртуального концертного зала"

Директор Саранского музучилища им. Кирюкова Оксана Симкина сообщила о намерении создать в Мордовии первый "Виртуальный концертный зал". Часть целевых средств, выделяемых из федеральных источников, планируется потратить на специальное оборудование, которое позволит вести прямые трансляции с отличным качеством звука или воспроизводить записи выступлений знаменитостей с мировым именем.

Благодаря такому оборудованию можно будет транслировать и концерты местных музыкантов в районы и села республики.

Как сообщалось ранее, в Саранске прошла Всероссийская научно-практическая конференция, которая была посвящена Александру Сухареву – философу, профессору, социологу, общественному и политическому деятелю.

Источник: "Известия Мордовии".