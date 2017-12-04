Мордовский республиканский краеведческий музей может исполнить новогодние желания

Республиканский краеведческий музей, справивший в этом году новоселье, решил подарить новогодние подарки для посетителей. С 1 декабря все, кто приходит в музей, могут не только лишь посмотреть различные экспозиции, однако и загадать желание.

Для этого необходимо выполнить следующее: обвести свою ладонь на цветной бумаге, вырезать, написать новогоднее пожелание и собственные координаты (для связи). "Ладошку" необходимо приклеить на большой лист с силуэтом елочки, разместившейся на видном месте. Все "ладошки" с заветной елочки 29 декабря попадут в волшебный мешок Деда Мороза и будут участвовать в розыгрыше призов.

Так что, если кому-то доведется в этом месяце побывать в Краеведческом музее, не забудьте про "елочку на ладошке".

Ранее сообщалось, что в саранском ДК "Луч" проведут капитальный ремонт.

Источник: "Известия Мордовии".