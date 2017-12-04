В Мордовии годовалый ребенок попал в реанимацию с ожогами

Накануне в Рузаевке произошел несчастный случай с годовалым ребенком.

Сообщается, что маленький мальчик, которого взрослые оставили на кухне одного, опрокинул на себя кипящий электрический чайник. Недосмотр родителей обернулся для ребенка серьезными последствиями. Его привезли на машине «скорой помощи» в местную клинику.

С ожогами груди, живота и бедер ребенка перевели в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Детскую республиканскую больницу в Мордовии поступила 4-летняя девочка, у которой диагностировано сильное отравление. Произошло все по вине невнимательных родителей, которые перепутали флаконы с лекарствами и напоили дочку "Беродуалом" - средством для ингаляций.

Источник: "Известия Мордовии".