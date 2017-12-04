Пьяный водитель "Хендэ" протаранил троллейбус в Саранске

В Саранске произошло ДТП, виновником которого стал пьяный автомобилист. Инцидент случился в минувшую субботу на улице Косарева.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, водитель "Хендэ I40" не пропустил троллейбус при повороте. В результате произошло столкновение. К счастью, в ДТП никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. Также без травм обошелся виновник происшествия. Его осмотрели врачи "скорой", прибывшие на место аварии, и отпустили домой. На него составлен административный материал.

По данному факту назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Дубенском районе Мордовии произошло массовое ДТП, в котором пострадали 2 человека.

Источник: gibdd.ru/r/13