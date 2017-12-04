В Мордовии сгорел магазин смешанных товаров

Накануне в Кадошкинском районе республики произошел пожар.

Инцидент случился в селе Латышовка, где на улице Молодежная загорелся магазин смешанных товаров. Когда пожарные расчеты прибыли на место вызова, сооружение полыхало открытым огнем. Пожарные сбили огонь, однако он успел нанести серьезный ущерб зданию и находившимся внутри товарам.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка магазина на площади 35 м2, а также товарно-материальные ценности.

На данный момент эксперты устанавливают причины возгорания.

Ранее сообщалось, что пожарные не дали сгореть яйцеперерабатывающей фабрике в Рузаевке.

Источник: 13.mchs.gov.ru