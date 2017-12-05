В Рузаевском районе дотла сгорел грузовик, полный ламината

В Рузаевском районе произошло возгорание грузового автомобиля. Инцидент случился в ночь на 3 декабря на трассе Саратов-Нижний Новгород.
По имеющимся данным, на повороте на село Шишкеево загорелся грузовик, который был доверху забит ламинатом. Машина сгорела полностью вместе со строительным материалом.
В результате происшествия обошлось без пострадавших. Причины ЧП устанавливаются.
Как сообщалось ранее, в Кадошкинском районе республики произошел пожар. Инцидент случился в селе Латышовка, где на улице Молодежная загорелся магазин смешанных товаров.
Источник: "Известия Мордовии".