10-летний пассажир "Рено" пострадал при столкновении с ВАЗом в Мордовии

В Краснослободском районе произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился на 100-м км автодороги "Р-180 подъезд к г. Саранск от автодороги М-5 "Урал". Там отечественный ВАЗ-2110 столкнулся с "Рено-Логан".

В результате ДТП травмы получил 10-летний пассажир иномарки. Ребенок был осмотрен медиками на месте происшествия, ему назначено амбулаторное лечение. Водители трезвы.

Ранее сообщалось, что в Дубенском районе произошло массовое ДТП, в котором пострадали 2 человека, в том числе 4-летний ребенок. Инцидент случился по вине водителя иномарки "Тойота-Кэмри". Он проявил невнимательность и врезался в остановившуюся впереди "Субару-Легаси".

Источник: gibdd.ru/r/13