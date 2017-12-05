В Мордовии национальную ватрушку "кургоню" будут рекламировать при помощи плакатов

К чемпионату мира 2018 года в Мордовии подготовят много интересных национальных "фишек" для гостей. Так, в Рузаевке разработан дизайн рекламного плаката мордовской ватрушки (кургони), выполненный в национальных традициях. Его разместят в точках продаж, сообщают местные СМИ.

Кроме кургони, гости мундиаля в Мордовии смогут попробовать пшенные блины "пачат", мясную лепешку "медвежья лапа", напиток, приготовленный на основе свекольных лепешек, "позу" и каленые яйца. Однозначно можно утверждать, что голодными болельщики из других стран в регионе-13 не останутся.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тултаев уже сейчас предупредил автолюбителей, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года им настоятельно рекомендуют передвигаться на общественном транспорте.

Источник: "Известия Мордовии".