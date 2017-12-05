Петр Тултаев высказал недовольство работой дворников в Саранске

Мэр Саранска Петр Тултаев выразил недовольство тем, как дворники поработали в минувшие выходные. Ледяной дождь превратил улицы в катки, а тротуары далеко не везде были посыпаны песком. Аналогичная ситуация наблюдалась и в понедельник утром, 4 декабря. В результате горожанам, которые передвигались пешком, было крайне тяжело сдвинуться со своих мест.

"Стыдно должно быть за такую работу", - сказал Тултаев, призвав устранить недочеты в работе.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска уже сейчас предупредил автолюбителей, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года им настоятельно рекомендуют передвигаться на общественном транспорте.

Источник: adm-saransk.ru