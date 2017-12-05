В Саранске ищут воровку, ограбившую банкомат на 7 тысяч

Полиция Саранска разыскивает женщину, которая совершила кражу из банкомата на улице Коммунистическая, 73. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 26 июля этого года дамочка украла 7 тысяч рублей.

Приметы гражданки: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы темные средние. Была одета в длинное платье оранжевого цвета с красными узорами, на голове солнечные очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении преступницы, просят сообщить по телефонам: 8-917-999-17-47, 29-90-02, 29-90-17.

Ранее полиция Саранска обратила внимание жителей города на заезжих попрошаек, которые выманивают деньги у жалостливых граждан. В последние дни на улицах города попрошаек стало особенно много.

Источник: 13.мвд.рф