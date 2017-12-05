В Саранске пройдет фестиваль авторской песни "Серебряные струны"

В городском Дворце культуры Саранска пройдет IX городской фестиваль авторской песни "Серебряные струны".

Организаторы не скрывают, что стараются отыскать новых талантливых авторов и исполнителей. Потому наряду с постоянными участниками приглашают выйти на сцену и тех, чьи имена сейчас незнакомы широкой публике.

Отборочные туры состоятся 6 и 7 декабря, где собственные таланты могут показать исполнители авторской песни в возрасте от 7 и до 60 лет.

Самые интересные конкурсные номера затем прозвучат в программе гала-концерта 14 декабря в 18:00.

Ранее сообщалось, что Мордовский республиканский краеведческий музей может исполнить новогодние желания.

Источник: "Известия Мордовии".