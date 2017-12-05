Мордовские выпускники напишут итоговое сочинение 6 декабря

Завтра, 6 декабря, учащиеся 11-х классов пишут итоговое сочинение, положительный результат по которому означает допуск к сдаче ЕГЭ.

Детям-инвалидам и некоторым иным категориям выпускников разрешается писать изложение вместо сочинения. Конкретные темы выпускникам объявят за 15 минут до начала экзамена. Время написания – 3 часа 55 минут. Оценка выставляется по системе "зачет" – "незачет". В случае, если выпускник получит неудовлетворительный результат, у него будет возможность пересдать.

Ранее была названа предварительная дата выпускного-2018 в Саранске.

Источник: "Известия Мордовии".