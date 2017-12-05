Жителей Мордовии предупреждают об опасности на льду

Пресс-служба МЧС Мордовии опубликовала обращение к жителям региона, в котором просит граждан быть аккуратными на льду. В связи с тем, что температура в регионе в последние дни была высокой, а осадки шли в виде дождя и мокрого снега, ледовая обстановка на водоемах Мордовии резко ухудшилась.

"В ближайшие дни выход на лед водоемов опасен! Будьте внимательны и осторожны! Взрослые и родители, контролируйте детей, не разрешайте им выходить на лед в этот опасный период", - призывают сотрудники МЧС.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тултаев выразил недовольство тем, как поработали дворники в минувшие выходные.

Источник: 13.mchs.gov.ru