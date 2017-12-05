Водителю автобуса из Саранска, который сбил 10-летнего велосипедиста, ограничили свободу

В Саранске вынесли приговор водителю автобуса, который совершил наезд на ребенка-велосипедиста. Как сообщает пресс-служба Ленинского суда города, инцидент произошел 24 мая на улице Рабочая в столице РМ. 10-летний велосипедист переезжал дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на него наехал ПАЗ. Водитель общественного транспорта банально не заметил ребенка.

С различными травмами ребенка госпитализировали, а в отношении 43-летнего водителя возбудили дело. В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам ограничения свободы.

Как сообщалось ранее, бывший глава Рузаевки Юрий Романов признан виновным в уголовном преступлении. Его обвинили в "воспрепятствовании предпринимательской деятельности"

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru