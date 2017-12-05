СКР по РМ разберется в проблеме инвалида, живущего в аварийном доме

На одном из федеральных телеканалов вышла передача, в которой обсуждалась история инвалида I группы, проживающего в поселке Примокшанье Ковылкинского района Мордовии.

Представители регионального СКР рассказали, что мужчина, который передвигается на инвалидной коляске, живет в доме, признанном ветхим и аварийным в 2008 году. С 2015-го есть ряд заключений судов, согласно которым ему должно быть предоставлено иное благоустроенное жилье. Но желанные квадратные метры не выделены и инвалид до сих пор ютится в заброшенном бараке.

По этому факту следственными органами организовано проведение проверки.

Ранее сообщалось, что в Мордовии годовалый ребенок попал в реанимацию с ожогами.

Источник: mordovia.sledcom.ru