На Советской площади в Саранске 8 декабря будет работать полевая кухня

В ближайшую пятницу, 8 декабря, в Саранске пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню героев Отечества. В пресс-службе горадминистрации сообщили, что в этот день в школах столицы РМ пройдут уроки мужества с участием героев Отечества.

Большая развлекательная программа в этот день запланирована на Советской площади. Кроме того, для гостей и жителей Саранска будет организована полевая кухня.

Как сообщалось ранее, 8 декабря ровно в 17:00 небо над Саранском озарится красочным фейерверком от настоящих профессионалов и умельцев своего дела – салютного дивизиона ведомства.

Источник: adm-saransk.ru