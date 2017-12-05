Жителю Мордовии грозит 3 года тюрьмы за найденный у него дома пакет с марихуаной

Стражи порядка отдела "Краснослободский" выяснили, что 34-летний уроженец села Старое Шайгово может хранить наркотические вещества.

Представители республиканского МВД рассказали, что оперативники отыскали у него дома пакет с растительным веществом. Экспертиза выявила, что это марихуана весом 31,8 грамма.

Со слов наркомана, дикорастущую коноплю он собрал летом на одном из заброшенных полей для себя. Теперь же собирателю криминального гербария грозит три года колонии.

Ранее сообщалось, что в Саранске двух наркоманов задержали около одного и того же дома.

Источник: 13.мвд.рф