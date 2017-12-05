Новогодняя металлическая конструкция обрушилась в Саранске

На пересечении ул. Победы и Юго-Западного в Саранске рухнула одна из новогодних конструкций. Очевидно, рабочие старались поскорее завершить установку, вот и смонтировали металлическую громадину не особо тщательно.

Инцидент произошел вечером 4 декабря. Конструкция упала аккурат между пешеходными дорожками. К счастью, рядом в этот момент не было людей, так что инцидент обошелся без пострадавших.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тултаев пообещал в ближайшие выходные провести рейд по городу и оценить результаты предновогодней работы по украшению города.

Источник: "Известия Мордовии".