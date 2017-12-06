В Саранске водитель "Газели" чуть не погиб под колесами своего автомобиля

В Саранске в результате трагической случайности едва не погиб водитель "Газели". Как стало известно, на него наехал собственный автомобиль.

В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что мужчина завел автомобиль и вышел из кабины, не поставив его на ручной тормоз. В результате "Газель" покатилась вперед, и водитель попал под ее колеса.

С травмами различной степени тяжести водитель был доставлен в реанимацию, у него взята кровь на анализ.

Как сообщалось ранее, в Ромодановском районе Мордовии произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, КамАЗ с прицепом, загруженным свеклой, врезался в легковой автомобиль и УАЗ. В результате аварии один человек погиб.

Источник: gibdd.ru/r/13