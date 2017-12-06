Второе смертельное ДТП в Мордовии за сутки: водитель "четверки" погиб при столкновении с молоковозом

В Мордовии произошла еще одна авария с летальным исходом. В Старошайговском районе при столкновении молоковоза и вазовской "четверки" погиб водитель легковушки.

Как стало известно из сообщения ГИБДД по РМ, смертельная авария случилась 5 декабря около 7:35 утра. Водитель ВАЗа выехал на "встречку" и столкнулся с КамАЗом-молоковозом. Водитель ВАЗа погиб на месте, его пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Напомним, 5 декабря в Мордовии произошла еще одна смертельная авария. В Ромодановском районе в столкновении с КамАЗом погиб водитель отечественной "десятки". В том случае виновником ДТП также стал водитель легковушки.

Источник: gibdd.ru/r/13