Саранские артисты примут участие в международном фестивале "Декабрьские дивертисменты"

В этом году в международном фестивале "Декабрьские дивертисменты" наравне с приглашенными исполнителями выступят и саранские артисты.

В воскресенье, 10 декабря, на сцене Государственного театра им. И.М. Яушева собственную новую программу "Музыка и мысли" вниманию публики предложат хозяева сценической площадки.

Так как фестиваль проходит накануне рождественских праздников, начнется он, что символично, духовной кантатой итальянского композитора-романтика эпохи барокко Джованни Перголези "Stabat Mater". Ее исполнит симфонический оркестр яушевского театра под управлением дирижера Данилы Серганина.

Во втором отделении публика услышат симфонию чешского композитора Антонина Дворжака "Из Нового Света" и "Половецкие пляски с хором" из оперы "Князь Игорь".

Ранее сообщалось, что в Саранске пройдет фестиваль авторской песни "Серебряные струны".

Источник: "Известия Мордовии".