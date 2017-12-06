В Рузаевском районе загорелся завод химического машиностроения

В Рузаевском районе Мордовии произошел пожар на заводе химического машиностроения. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, инцидент произошел 4 декабря около 8 часов утра. На тушение пожара прибыли сразу несколько пожарных подразделений.

В результате пожара повреждены фильтры покрасочной камеры на площади 6 кв. м. Специалистам предстоит установить причину пожара.

Как сообщалось ранее, в Рузаевском районе произошло возгорание грузового автомобиля. Инцидент случился в ночь на 3 декабря на трассе Саратов-Нижний Новгород. По имеющимся данным, на повороте на село Шишкеево загорелся грузовик, который был доверху забит ламинатом.

Источник: 13.mchs.gov.ru