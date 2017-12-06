В Саранске школьники встретят футбольный год

Новый, 2018 год, будет по-настоящему спортивным годом. По этой причине в детских библиотеках Саранска с 11 декабря по 11 января будут проходить зимние спортивные чтения "Спорт – это стильно! Футбол – это по-новогоднему!".

Юных любителей спорта ожидает немало увлекательного: библиокросс "Может много рассказать этот звонкий ловкий мяч!", турнир смекалистых "Неужели его родина Бразилия?", библиомастер-класс футбольных финтов от Волчка-забиваки, конкурс пожеланий российской сборной, спортгалерея "Звезды мирового футбола". Дети совершат познавательный круиз "На Родину футбола, или Англия: туда и обратно", примут участие в тест-викторине "Футбольный эрудит", спортивной библиоэстафете "Спорт + зарядка – будешь в порядке", литпробежке "Обгони ветер".

В рамках зимних спортивных чтений в детских библиотеках для любителей и знатоков футбола будут открыты литературно-игровые ФАН-зоны "В Новый 2018 год – с футболом!", пройдет видеопрезентация "Магия футбола". Интересные кадры перенесут их на футбольные поля, на увлекательные матчи, раскроют важные тайны игры в футбол.

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Источник: "Известия Мордовии".