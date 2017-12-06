Бизнесмен из Мордовии ответит за крупное мошенничество

В Мордовии перед судом предстанет учредитель и руководитель ООО "ДОК", который обвиняется в шести эпизодах аферы.
Представители республиканской прокуратуры рассказали, что бизнесмен занимался махинациями с налоговыми декларациями и в результате получил из бюджета свыше миллиона рублей возмещения НДС.
Уголовное дело расследовано работниками МВД. На данный момент оно передано в Ленинский районный суд Саранска.
Ранее сообщалось, что Житель Саранска, стрелявший по супругам из "травмата", приговорен к обязательным работам
Источник: "Известия Мордовии".