Бизнесмен из Мордовии ответит за крупное мошенничество

В Мордовии перед судом предстанет учредитель и руководитель ООО "ДОК", который обвиняется в шести эпизодах аферы.

Представители республиканской прокуратуры рассказали, что бизнесмен занимался махинациями с налоговыми декларациями и в результате получил из бюджета свыше миллиона рублей возмещения НДС.

Уголовное дело расследовано работниками МВД. На данный момент оно передано в Ленинский районный суд Саранска.

Ранее сообщалось, что Житель Саранска, стрелявший по супругам из "травмата", приговорен к обязательным работам

Источник: "Известия Мордовии".