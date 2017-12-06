Житель Мордовии ответит за кражу 7,5 тонн комбикорма

Оперативниками отдела полиции "Лямбирский" был задержан 35-летний уроженец села Коммунар, подозреваемый в краже 7,5 тонн комбикорма с фермы.

Представители МВД по РМ рассказали, что преступление произошло в ночь с 27 по 28 ноября. Мужчина ловко воспользовался ситуацией на предприятии, и, утащив кормовую сою, выгодно реализовал ее знакомому индивидуальному предпринимателю.

На данный момент устанавливается сумма причиненного ущерба. Похищенное изъято.

Ранее сообщалось, что пенсионерку из Саранска ограбил сын соседки, которую она попросила присмотреть за цветами. Нужно отметить, что совсем недавно мужчина вышел на свободу из колонии. Сейчас он вновь арестован.

Источник: 13.мвд.рф