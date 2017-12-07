В ковылкинской гимназии рассказали, как потратят 10 млн рублей, выделенные президентом

В ковылкинской гимназии №1 работы по капремонту здания идут полным ходом. Ранее стало известно, что из резервного фонда президента России выделено более 10 млн рублей на эти цели.

Как рассказали в гимназии, работы начались еще в сентябре. Здание было построено в 1965 году и с тех пор ни разу не ремонтировалось капитально. С тех пор обветшали стены, прогнили деревянные полы и рамы, проржавели трубы. Буквально пластами обваливалась старая штукатурка.

"Согласно проекту реконструкции, у нас провели полную замену труб канализации и отопления, заменили всю электропроводку, отремонтировали кровлю, потолки и полы. Заново оштукатурили стены. Деревянные оконные рамы и двери заменили на современные пластиковые. Сейчас в здании заканчиваются отделочные работы", – поведали в гимназии.

Источник: "Известия Мордовии".