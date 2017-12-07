Жительница Мордовии попала под колеса "Калины" из-за собственной беспечности

Жительница Чамзинки, нарушившая правила дорожного движения, попала под колеса "Лады Калины". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, 5 декабря женщина переходила дорогу в микрорайоне №6, однако делала это вне "зебры". В результате "Калина" совершила наезд на даму.

К счастью, пешеход сильно не пострадала. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

Водитель трезв.

Как сообщалось ранее, в Саранске в результате трагической случайности едва не погиб водитель "Газели". Как стало известно, на него наехал собственный автомобиль.

Источник: gibdd.ru/r/13