В рамках празднования Дня Героев Отечества в Саранске пройдет патриотическая дискотека

В эту пятницу, 8 декабря, на Советской площади Саранска состоятся массовые гуляния, посвященные Дню Героев Отечества. Не обойдется праздник и без молодежной патриотической дискотеки.

По словам организаторов, в программе вечера будут как современные патриотические композиции, так и легендарные песни военных лет. Танцевальный марафон стартует в 16 часов, а его ведущими будут нижегородские ди-джеи DJ&MC Nemov и DJ Relax.

В это же время на центральной площади города начнет работать полевая кухня. Все желающие смогут отведать вкусную армейскую кашу и горячий чай. Будут работать площадки, где молодому поколению расскажут об истории праздника и прославленных защитниках Отечества. Также ожидается пиротехническое шоу от специалистов из Минобороны, запланированное на 17:00.

Источник: "Известия Мордовии".