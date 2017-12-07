В Мордовии заблокировали сайт, который незаконно продавал краснокнижных птиц

Прокуратура Ельниковского района Мордовии выявила в Интернете сайт, на котором торговали краснокнижными птицами. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на инетрнет-портале были представлены объявления о продаже кудрявого пеликана, черного аиста, даурского и японского журавлей.

Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил исковые требования о блокировке сайта. В настоящее время зайти на эти сайты невозможно.

Как сообщалось ранее, прокуратура Дубенского района Мордовии выявила массовые нарушения в дошкольных учреждениях. Так, в кабаевском детском саду "Сказка" для приготовления еды использовались просроченные молочные продукты, а в медицинском кабинете ардатовского детского сада "Солнышко" хранились медицинские препараты с истекшим сроком годности.

Источник: prokrm.ru