Подробности смертельного ДТП в Саранске: в МЧС рассказали, как извлекали жертву и пострадавших

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло в Саранске утром 6 декабря. Напомним, на опасном повороте с улицы Короленко на проспект 70 лет Октября автомобиль влетел в частный дом. Водитель умер на месте трагедии, а двое пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу.

В пресс-службе МЧС по РМ сообщили, что автомобиль вдребезги разбился о кирпичную стену дома. Все трое людей оказались заблокированы в салоне. Чтобы извлечь их, сотрудникам МЧС пришлось с помощью гидравлического инструмента вскрывать крышу и двери.

"Находившийся на переднем сиденье пассажир был без сознания. Его мы сразу же положили на носилки. Второй пострадавший был в сознании, и даже смог при поддержке дойти до автомобиля скорой помощи", - рассказали в МЧС. В конце операции из машины извлекли тело водителя.

Источник: 13.mchs.gov.ru