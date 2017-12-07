Мордовская студентка выиграла конкурс "Доброволец России - 2017"

Студентка из Мордовии Алена Потапова выиграл конкурс "Доброволец России – 2017". На данном Всероссийском конкурсе добровольцев она представляла проект, направленный на санитарно-профилактическое просвещение населения, популяризацию здорового образа жизни.

Высокую награду Алене вручили в Москве, участие в котором принял и президент России Владимир Путин. Всего на форуме было представлено 4 проекта из Мордовии.

Как сообщалось ранее, в Казани прошел VIII Межрегиональный фестиваль поисковой песни и агитбригад "Ровесников следы". Участником фестиваля стал и представитель поискового отряда саранского МГУ им. Н. П. Огарева Сергей Цыганов. Он стал дипломантом в номинации "Художественное слово".

Источник: "Известия Мордовии".