Капитан "Мордовии" Александр Кренделев во второй раз стал отцом

В семье полузащитника и капитана ФК "Мордовия" Александра Кренделева произошло радостное событие. Его супруга Анна 5 декабря подарила ему второго ребенка. У пары родился сын.

"ФК "Мордовия" присоединяется к поздравлениям Александру, его супруге Анне и новорожденному, желает всему семейству отличного самочувствия и настроения!" – сказано в сообщении на сайте "Мордовии".

Как сообщалось ранее, ФК "Мордовия" сыграет на Кубке ФНЛ 2018 года. Несмотря на то, что саранская команда выступает в ПФЛ, она получила приглашение на турнир. "Мордовия" попала в группу В, где сразится с "Лучом-Энергией" из Владивостока, "Тамбовом" и московским "Чертаново".

Источник: fc-mordovia.ru