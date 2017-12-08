Обнародовано имя водителя, который разбился, влетев на ВАЗе в стену дома в Саранске

Водителем автомобиля "ВАЗ-21099", который протаранил стену дома на опасном повороте с улицы Короленко на проспект 70 лет Октября в Саранске, был 38-летний житель столицы РМ Николай Палачев. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Напомним, трагедия произошла в Саранске утром 6 декабря. Водитель легковой машины не справился с управлением и влетел в отбойник, от которого авто отбросило в жилой дом. Он пробил окно и кирпичную стену и оказался внутри здания.

Помимо погибшего Палачева, в салоне находились еще два пассажира. Они до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Так, 33-летний житель Саранска получил закрытый перелом поясничного позвонка и другие травмы. У второго пассажира, 31-летнего мужчины, - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные рваные раны.

Соседи отмечают, что хозяин дома, в который влетела "девяносто девятая", незадолго до ДТП вышел по делам. Это и спасло его от смерти или, как минимум, серьезных травм.

Источник: "Известия Мордовии".