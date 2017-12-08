После красочного салюта 8 декабря жителей Саранска развезут по домам

Жителей Саранска развезут по домам после праздничных мероприятий и салюта, посвященных Дню Герое Отечества. Массовые гуляния состоятся 8 декабря.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что на Химмаш транспорт будет отправляться с ул. Володарского (район школы № 39). На Юго-запад и Светотехстрой – с ул. Советской (район Кафедрального Собора). На Юго-запад, в Ялгу и Николаевку – с ул. Московской (остановка "Парк").

Напомним, что жителей и гостей Саранска сегодня ожидает много интересного. Так, на Советской площади состоится молодежная патриотическая дискотека, а специалисты Минобороны РФ устроят пиротехническое шоу.

Источник: adm-saransk.ru