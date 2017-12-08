ВАЗ влетает в дом: в Интернете появилось видео смертельного ДТП в Саранске

В Интернете появились кадры с видеорегистратора, на которых запечатлена вазовская "девяносто девятая", влетевшая в стену дома в Саранске. На видео можно рассмотреть, как автомобиль не вписался в поворот, перелетел через дорожное ограждение и влетел в окно частного дома на проспекте 70 лет Октября в Саранске.

Напомним, в результате трагедии погиб водитель – Николай Палачев. Двое его пассажиров получили тяжелые травмы и в настоящий момент находятся в больнице. Хозяин дома, в который влетела "девяносто девятая", незадолго до ДТП вышел по делам. Это и спасло его от смерти или как минимум серьезных травм.