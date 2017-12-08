Школьник из Саранска угнал велосипед из подъезда дома

Из подъезда дома по улице Волгоградская в Саранске таинственным образом исчез велосипед Stark Black Challenger. С заявлением в полицию обратились владельцы двухколесного транспортного средства.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, по подозрению в угоне оперативники задержали 15-летнего подростка. Школьник обратил внимание на велосипед, когда зашел в подъезд со своими друзьями. Подросток "влюбился" в транспортное средство и решил украсть его.

На данный момент велосипед возвращен владельцу.

Как сообщалось ранее, прокурор Пролетарского района Саранска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего парня, которого обвиняют в присвоении чужих средств.

Источник: 13.мвд.рф