Житель Мордовии отделался условным сроком за хранение наркотиков

Суд Мордовии вынес приговор жителю Ардатовского района, обвиняемому в незаконном хранении наркотических средств.

Сообщается, что мужчина, являясь потребителем зелья, собрал на приусадебном участке в селе Редкодубье два пакета маковой соломы и стал хранить для личного пользования. Но воспользоваться заначкой не смог, попался хранителем порядка.

В судебном заседании подсудимый вину признал целиком. Назначая наказание, суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие на его иждивении малолетнего ребенка и приговорил к 11 месяцам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что экс-директору парка "Смольный" присудили условный срок и крупный штраф за мошенничество.

Источник: "Известия Мордовии".