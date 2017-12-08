Житель Мордовии заплатит 200 тысяч рублей за пьяное вождение

Житель Ельниковского района заплатит 200 000 рублей за повторное вождение в пьяном виде.

Сообщается, что в прошлом году мужчина был наказан за пьяное управление автотранспортным средством, однако менее чем через год вновь сел за руль в состоянии опьянения, что привело к аварии. 17 октября текущего года на объездной дороге села Ельники он не совладал с управлением, и в итоге автомобиль слетел в кювет.

Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. И приговорил его к многотысячному штрафу с лишением водительских прав на 2 года 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии отделался условным сроком за хранение наркотиков.