В Мордовии члены профсоюза получат 20-процентную скидку в прокате лыж

Федерация профсоюзов Мордовии заключила соглашение о совместной работе с ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта" (Лыжно-биатлонный комплекс).

Согласно соглашению, члены профсоюзов отныне смогут воспользоваться 20-процентной скидкой на оказываемые в этом месте услуги оздоровительного характера.

Основанием для предоставления этой скидки будет являться профсоюзный билет либо абонемент на профсоюзную скидку, который можно будет получить в профсоюзном комитете собственной компании.

Ранее сообщалось, что после красочного салюта 8 декабря жителей Саранска развезут по домам.

Источник: "Известия Мордовии".