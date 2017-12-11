В пятницу в Саранске откроются елочные базары

В пятницу,15 декабря, в Саранске откроются елочные базары.

По городу оборудуют 22 площадки, где можно будет купить хвойные красавицы и украшения к ним. Обычно самыми большими торговыми точками станут летняя веранда Центрального рынка, площадки на рынках "Заречный", "Ринг", "Данко".

Помимо этого самый главный атрибут Нового года можно будет приобрести вблизи с крупными магазинами и торговыми центрами. Елочные базары откроются на ТЭЦ, в Николаевке и Ялге.

Режим работы елочных базаров определен с 9:00 до 18:00, но торговцы готовы продлить рабочее время, в случае если будет покупательский спрос.

Цены за деревья остались на уровне прошлого года. За метр сосны придется выложить от 250 до 300 рублей. Метр ели будет немного дороже – от 400 до 500 рублей.

Ранее сообщалось, что в Мордовии члены профсоюза получат 20-процентную скидку в прокате лыж.

Источник: "Известия Мордовии".