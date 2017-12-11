Житель Мордовии, проломивший битой череп оппоненту из-за ссоры в соцсети, заключен под стражу

18-летнему жителю Лямбирского района, который напал с битой на 16-летнего школьника, предъявили обвинение. Как сообщает пресс-служба СКР по РМ, инцидент произошел вечером 25 ноября. Предварительно молодые люди поссорились во время переписки в соцсети "ВКонтакте", после чего "забили стрелку".

Во время личной встречи старший юноша нанес оппоненту несколько ударов по голове бейсбольной битой, проломив череп. Впрочем, нападавший быстро осознал, что он наделал и отвез пострадавшего в больницу.

По решению суда молодой человек заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: mordovia.sledcom.ru