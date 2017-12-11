В Торбеевском районе насмерть отравился алкоголем 41-летний таксист

Большая трагедия произошла в Торбеевском районе Мордовии. Как стало известно, там насмерть отравился алкоголем 41-летний мужчина.

По имеющимся данным, уроженец села Кажлодка жил в райцентре и зарабатывал частным извозом (таксовал). В последнее время мужчина стал злоупотреблять алкоголем. После очередного запоя он получил сильнейшую интоксикацию организма и скончался.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось в ноябре, в ходе операции "Алкоголь" правоохранители РМ изъяли 540 литров контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Источник: "Известия Мордовии".