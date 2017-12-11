Житель Чамзинского района пытался ограбить магазин при помощи топора

В поселке Комсомольский Чамзинского района был совершен акт вандализма в сетевом магазине. Представители администрации торговой точки обратились в полицию и заявили, что в их магазине выбито окно.

Бойцы Росгвардии провели совместную операцию с полицией и задержали 26-летнего молодого человека. Он и орудовал в торговом зале топором. Гражданин с помощью инструмента безуспешно пытался разбить кассовые аппараты и вытащить выручку.

В настоящее время по этому факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, жительница села Новоямская Слобода Ельниковского района обратилась в полицию с заявлением о том, что ее муж стал жертвой сильного избиения. Через некоторое время оперативниками были задержаны двое жителей Темникова, 31 и 34 лет.