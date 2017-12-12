В Мордовии "Гранта" вылетела в кювет, пострадал водитель

В Чамзинском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал один человек. В пресс-службе МЧС по РМ сообщили, что инцидент произошел утром 11 декабря. Водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате аварии шоферу потребовалась помощь медиков. Состояние пострадавшего на данный момент не известно.

В подробностях ДТП предстоит разобраться полиции.

Как сообщалось ранее, в Атюрьевском районе Мордовии произошло ДТП с участие фуры, в котором пострадали два человека. Водитель большегруза не справился с управлением и вылетел с дороги.

Источник: 13.mchs.gov.ru