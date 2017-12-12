В Саранске на улице Веселовского сбили 12-летнего школьника

Накануне в Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Веселовского, где шофер на "Ларгусе" совершил наезд на 12-летнего школьника, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Школьник был доставлен в больницу. К счастью, обошлось без тяжелых травм. Уже после оказания медицинской помощи его отпустили домой. Шофер трезв.

По данному прецеденту ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Мордовии "Гранта" вылетела в кювет, пострадал водитель.

Также стало известно, что в Лямбирском районе Мордовии "Приора" насмерть сбила женщину.

Источник: "Известия Мордовии".