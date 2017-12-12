В Мордовии водитель ВАЗа улетел в кювет

В Мордовии произошло ДТП.
Инцидент случился на автодороге Чамзинка – Б.Ремезенки, где мужчина без прав не совладал с ВАЗом двенадцатой модели и вылетел в кювет.
В результате лихач обращался к врачам за помощью. Ему назначено лечение на дому. По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что в Мордовии "Гранта" вылетела в кювет, пострадал водитель.
Также стало известно, что в Лямбирском районе Мордовии "Приора" насмерть сбила женщину. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда "скорой".
Источник: "Известия Мордовии".