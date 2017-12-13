В столкновении двух ВАЗов в Саранске пострадал 1 человек

На перекрестке улиц Коммунистическая и Ботевградская в Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 1 человек. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что инцидент случился утром 11 декабря. В аварию попали вазовские "пятнадцатая" и "шестерка".

Виновником инцидента стал водитель "шестерки", который врезался во вторую машину, ехавшую на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадал пассажир "шестерки".

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, в Мордовии на автодороге Чамзинка – Б.Ремезенки мужчина без прав не совладал с ВАЗом двенадцатой модели и вылетел в кювет.

Источник: gibdd.ru/r/13