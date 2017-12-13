Главврач детской поликлиники №2 в Саранске рассказала, на что будут потрачены выделенные президентом 27 млн

На капитальный ремонт здания гинекологического корпуса Республиканской клинической больницы №4 в Саранске будет выделено 27 млн рублей. Как уже сообщалось ранее, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В следующем году здесь должна разместиться городская детская поликлиника №2.

Главврач поликлиники Ольга Акамова рассказала, что здание на улице Серадзской, 28, где сейчас располагается медучреждение, не выдерживает никакой критики.

"Коридоры у нас узкие, кабинеты небольшие. Педиатры вынуждены принимать маленьких пациентов в 3 смены. Когда-то поликлиника была рассчитана на 150 посещений в смену, но по факту к нам приходит по 400 пациентов в день", - пожаловалась Акамова.

Она уточнила, что в общей сложности у врачей детской поликлиники №2 наблюдается 15 тысяч детей.

"Нами запланированы капитальный ремонт фасада и полная замена всех коммуникаций в здании. В новых помещениях мы сможем разместить современное диагностическое оборудование, что положительно повлияет на качество оказания медицинской помощи. Пациентам не придется тесниться по узеньким коридорам и врачам тоже будет гораздо комфортнее", - резюмировала Акамова.

Источник: "Известия Мордовии".