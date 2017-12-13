Почта России бесплатно доставит паспорта болельщиков ЧМ-2018 жителям Мордовии

Почта России будет доставлять паспорта болельщика ЧМ-2018 в регионы страны. Доставка осуществляется бесплатно заказной "бандеролью 1-го класса с описью вложения" по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.

Паспорт болельщика - документ, обязательный для всех зрителей матчей ЧМ-2018 в России, необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

На данный момент открыты центры выдачи паспортов в пяти городах, которые примут ЧМ-2018: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде. Вскоре ожидается открытие центра в Саранске, где следующим летом пройдут 4 матча группового этапа мундиаля.

Источник: "Известия Мордовии".