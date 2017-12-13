В Мордовии разыскивают подозреваемых в избиении вахтовика из Нижегородской области

В Мордовии работники полиции Торбеевского района разыскивают неизвестных, которые безжалостно расправились с сотрудником местного предприятия, когда тот возвращался со смены на съемную жилплощадь.

Сообщается, что на повороте вблизи Никольского сада на вахтовика набросилась толпа из 10 человек и массово нанесла жертве множественные побои. В силу обстоятельств физически крепкий житель Нижегородской сфере не сумел оказать им сопротивление.

Сейчас ведется административное расследование по статье "Побои".

Ранее сообщалось, что в Саранске ищут бродягу, который совершил кражу.

Источник: "Известия Мордовии".